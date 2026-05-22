お笑いタレント・やす子（27）が22日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。コンビニのトイレを借りる際、マナーとして何か商品を買うべきかという問題について言及した。やす子は「コンビニでトイレを借りた時悪いなと思ってガムとか飲み物を買っていくんですが、皆さんは何か買って行きますか？」とポスト。これにユーザーからは「なんか買いますよ。ATM使った時も」「元経営者ですがありがたい」「バイトからしたら余