22日（金）は東日本や東北を中心に雨が降り、激しい雨の降ったところもありました。また、関東や東北の太平洋側では気温が上がらず、ひんやりとした体感となりました。これまでの1日の天気を振り返ります。■西日本は蒸し暑く関東、東北太平洋側は上着が必要な肌寒さ西日本は朝までに雨の上がったところも多く、太平洋側は晴れ間もありました。25℃以上の夏日が続出し、午後3時までの最高気温は高知・中村で30.1℃、徳島・日和佐