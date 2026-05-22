俳優で歌手の上地雄輔（47）が22日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に生出演。トクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）に関連する犯罪に未成年が巻き込まれるケースについてコメントした。番組では、トクリュウの引き起こす犯罪に未成年が巻き込まれる件について特集。MCの恵俊彰は「上地くん、こういう低年齢化というのはどうやって防いでいくのか、大きな課題だと思うんですけれども」と尋ねた。上地は「これ、1回や