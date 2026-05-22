中国で始まったAPEC＝アジア太平洋経済協力会議の貿易相会合に赤沢大臣が出席しています。関係が冷え込む中国との対話の糸口となるかが焦点です。【映像】アジア太平洋経済協力会議の貿易相会合の様子赤沢経済産業大臣「（中国は）当然議長国でありますんでコミュニケーションを図るのは当然でありますし、お目にかかる機会があれば、しっかりいろんな話題について話をしたい」日中関係は去年11月の「台湾有事」に関する高市総