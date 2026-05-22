22日の東京株式市場で日経平均株価は上昇し上げ幅は一時1700円を超えました。終値は21日より1654円93銭高い6万3339円07銭で、5月13日につけていた6万3272円を上回り、最高値を更新しました。市場を引っ張っているのは、AI・半導体関連株です。アメリカのオープンAIが早期上場を目指す報道やエヌビディアの決算が好調だったことが追い風となり、東京株式市場でも関連銘柄を中心に多く買われました。また、アメリカのルビオ国務長官