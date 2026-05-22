タレント山口もえ（48）が22日、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）にゲスト出演。夫の爆笑問題田中裕二とのなれそめを語った。山口は95年、パーソナリティーの今田耕司とフジテレビバラエティー「今田耕司のシブヤ系うらりんご」で共演。当時10代で、今田が「その時から今のご主人の田中君は（山口の）ファンやったんでしょ？」と質問すると、山口は「そうなんです」と夫の田中について語った。また「そ