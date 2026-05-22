22日昼ごろ、秋田市外旭川で住宅のソーラーパネルが焼ける火事がありました。けがをした人はいませんでした。秋田臨港警察署の調べによりますと22日午後0時40分ごろ、秋田市外旭川字前谷地の住宅から出火しました。火元の家族が2階の屋根付近から火と煙があがっているのを発見し消防に通報しました。火は約1時間後に消し止められましたが、ソーラーパネル1枚を焼きました。けがをした人はいませんでした。