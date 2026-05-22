アルティーリ千葉は5月21日、長谷川智也と2026－27シーズンの契約継続が決定したことを発表した。また、長谷川は同シーズンをもって現役を引退する意向を表明したという。 4月に37歳の誕生日を迎えた長谷川は、185センチ82キロのシューティングガード。旧リーグ時代を経て、シーホース三河でBリーグ開幕を迎えると、サンロッカーズ渋谷、大阪エヴェッ