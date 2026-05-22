5月22日、オーストラリアNBLに所属するアデレード・サーティーシクサーズは、同日にBリーグの千葉ジェッツから退団が発表されたトレヴァー・グリーソン氏のヘッドコーチ就任を発表した。 オーストラリア出身で5月28日に58歳となる誕生日を迎えるグリーソンHC。NBLで指導者キャリアをスタートさせると、最優秀ヘッドコーチを複数回受賞。NB