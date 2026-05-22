リファインバースグループ＝急反発。この日、三菱ケミカルグループ傘下の三菱ケミカルなどと共同で、使用済みプラスチックの回収・選別・再生原料化・再生プラスチックの材料設計・トレーサビリティを一体的に検証するフィージビリティスタディ（実現可能性調査：ＦＳ）を開始すると発表しており、これを好感した買いが入っている。今回の実現可能性調査は、自動車など向けに利用可能な高品質再生