部活の試合中に問題集を見ていた部員の尻を蹴るなどし、けがをさせたとして、岐阜県の公立高校の教諭が、懲戒処分となりました。 【写真を見る】テニス部の試合中に｢問題集｣見ていた部員… 顧問の60歳教諭が尻を蹴る･スマホで叩くなどの体罰 ｢感情のコントロールできなかった｣ 減給1か月の懲戒処分 きのう付で減給1か月の懲戒処分を受けたのは、岐阜県立・岐阜北高校に勤務する60歳の男性教諭です。岐阜県教育委員会により