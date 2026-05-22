クオルテック [東証Ｇ] が5月22日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。26年6月期の経常利益(非連結)を従来予想の4億円→4.6億円(前期は3.8億円)に15.6％上方修正し、増益率が5.2％増→21.6％増に拡大し、従来の3期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の経常利益も従来予想の1.9億円→2.5億円(前年同期は2.2億円)に32.1％増額し