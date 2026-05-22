22日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数379、値下がり銘柄数181と、値上がりが優勢だった。 個別ではアストロスケールホールディングス、データセクション、オンコリスバイオファーマ、ＨＰＣシステムズ、ＱＤレーザなど8銘柄がストップ高。ＴＭＨは一時ストップ高と値を飛ばした。Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ、ジェイドグループ、シャノン、アクセルスペースホー