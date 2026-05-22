22日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比1.0％減の4362億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同2.1％増の3520億円だった。 個別ではステート・ストリートＳ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） 、トップシェアインデックス（ネットリターン）ＥＴＮ 、グローバルＸＡＩ＆ビッグデ