レイカーズのレブロン・ジェームズが20日（日本時間21日）に配信されたポッドキャスト番組に出演。プレーオフのカンファレンス準決勝で散った要因について、「サンダーとは戦力差があった」と率直に認めた。フリーエージェント（FA）になる自身の去就にも言及した。 ■「正直に言うなら……」 プレーオフに進出したレイカーズは1回戦でロケッツを撃破したものの、準決勝では