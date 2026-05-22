古賀紗理那さんと西田有志選手の夫婦バトルが繰り広げられたようです。バレーボール元日本代表の古賀さんが21日、自身のInstagramで30歳のバースデーを迎えたことを報告しました。「元気に健康に30歳を迎えることができました 前日に夫と大喧嘩してどうなることやらと思っていましたが無事に当日までには仲直りすることができましたw」と前日のばたばたも報告。当日には仲直りしたとのことで、バースデーケーキを持つ2S写真はどち