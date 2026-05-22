「大相撲夏場所・１３日目」（２２日、両国国技館）十両の炎鵬（３１）＝伊勢ケ浜＝が明生（立浪）に下手投げを決め、勝ち越しを決めた。炎鵬は８勝５敗。明生は６勝７敗。炎鵬はいなされて俵から飛び出そうになったが、体を反転させ、左を差して耐えた。なお寄り立てられ絶体絶命のところで、左足を跳ね上げながら下手投げを打ち、明生を裏返しにした。炎鵬は「ガムシャラ、無我夢中でした。泳いだところで一瞬ダメかと思っ