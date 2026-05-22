長野県軽井沢町で２０１６年に大学生ら１５人が死亡したスキーツアーバス事故で、業務上過失致死傷罪に問われたバス運行会社「イーエスピー」（東京）社長の高橋美作（６４）、元社員で運行管理者だった荒井強（５７）両被告の控訴審判決が２２日、東京高裁であった。吉崎佳弥裁判長は、高橋被告を禁錮３年、荒井被告を禁錮４年の実刑とした１審・長野地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。