◇女子ゴルフツアーブリヂストン・レディース第2日（2026年5月22日千葉県袖ケ浦CC袖ケ浦C＝6732ヤード、パー72）第2ラウンドは降雨によるコースコンディション不良のため中断。その後、天候及びコースコンディションの回復が見込めないため中止となった。23日に改めて第2ラウンドを実施。54ホールの短縮競技となる。初日首位の佐久間朱莉（23＝大東建託）はスタート時間の2時間半前にコース入り。「回れると思って（コ