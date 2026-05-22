日本維新の会の吉村洋文代表（大阪府知事）が２２日、府庁で記者団の取材に応じ、自民党の日本国旗の損壊等に関する制度検討プロジェクトチーム（ＰＴ）が同日、いわゆる「国旗損壊罪」創設に向けた法案の骨子案をまとめたことを受け「自民党の中でプロジェクトチームでまとめられたということであれば、しっかりと法案審議をしていくべきだ」と述べた。自民のＰＴがまとめた骨子案では、日本国旗を「自ら公然と損壊、除去また