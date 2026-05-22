元放送作家で実業家の鈴木おさむ氏が21日、自身のXを更新。テレビ番組内での「嫌いな芸能人」告白企画に物申した。現在、出演番組内で「嫌いな芸能人」告白企画が相次いでいる。タレントの鈴木紗理奈（48）が自身のインスタグラムを通じ、番組で「嫌いな芸能人」として自分の名前を出されたことへの不快感をあらわにしていた。鈴木氏は「これから嫌いな人を発表するときは当人同士がいるときか、サプライズで出てくる時か、どち