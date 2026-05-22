国内で前例のない多様なサービス展開に常にチャレンジしているUber Japan。先駆的なビジネスを実現するには新たなルールも同時に必要となるわけで、同社の法務担当は、まさに羅針盤のない海で進むべき方向性を指し示すだけでなく、時にルール作りにも関わる重要な役割を担っている。その同社の法務部でシニア・カウンセルを務める長谷川敬洋弁護士が、国内トップクラスの法律事務所や企業法務部門を表彰する「ALB Japan Law Awards