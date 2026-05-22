現在のPowerToysには、「掴んで移動」（Drag and Move）というユーティリティが付属し、ウィンドウのどこをドラッグしても移動が可能になるという。つまり、必ずしもタイトルバーを掴む必要はなく、ウィンドウの上ならどこでもいい。ドラッグでウィンドウの奥行き方向の順番を変更しないため、他のウィンドウの下にあるウィンドウを「掴んで移動」させても、ウィンドウの奥行き関係は変わらない。ただし、この機能を有効にするには