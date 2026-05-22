映画『モータルコンバット／ネクストラウンド』より、総勢16名のキャラクターポスターが一挙解禁。ジョニー・ケイジ、リュウ・カン、クン・ラオなど、奥義さく裂の紹介映像も到着した。【動画】映画『モータルコンバット』キャラクター紹介映像本作は、同名格闘ゲームを原作とする映画『モータルコンバット』（2021）に続くシリーズ最新作。前作から続投するスコーピオン（真田広之）、ライデン（浅野忠信）に加え、今作では人