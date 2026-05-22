鈴木福とあのがダブル主演を務めるドラマ『惡の華（あくのはな）』（テレビ東京／毎週木曜深夜24時）の第7話が21日深夜に放送され、仲村（あの）が春日（鈴木）の前で涙をこぼしながら心情を吐露すると、ネット上には「切ない」「演技が本当に凄い」「心が持ってかれる」といった反響が寄せられた。【写真】仲村（あの）にすがりつく春日（鈴木福）『惡の華』第7話より秘密基地の火事の後、春日は仲村との計画を練り直そうと