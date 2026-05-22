人気ＹｏｕＴｕｂｅｒのヒカルが、新恋人との最新ショットを公開した。２２日にインスタグラムを更新し、「ハワイに到着」と年下の新恋人・神楽（かぐら）さんとの写真をアップ。空港や飛行機内でのツーショットや食事の様子を載せている。この投稿にフォロワーからは「美男美女だー！」「二人とも良い笑顔」「おふたりの幸せオーラを感じる」「ほんとお顔似てる」「２人激似」「お似合いだね」「なかよしすぎて、ニヤニヤし