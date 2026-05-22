◆レスリング明治杯全日本選抜選手権第２日（２２日、東京・駒沢体育館）世界選手権（１０月・バーレーン）代表、愛知・名古屋アジア大会（９月）選考会を兼ねて行い、２１年東京五輪金メダルの志土地（旧姓・向田）真優（ジェイテクト）が、準決勝で敗れ、２３日の３位決定戦に向かう。初戦をテクニカルスペリオリティーであっさり勝利したが、迎えた準決勝は昨年の覇者で後輩の村山春菜（自衛隊）に１―２で敗れ、アジア