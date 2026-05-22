ヤクルトは丸山和郁外野手の出場選手登録を抹消した。丸山は２１日の巨人戦（神宮）に「９番・右翼」で先発。２回の第１打席で一ゴロに倒れ、３回の守備から交代。球団は「右太もも裏の張り」と発表していた。丸山和は３０試合に出場し、打率３割５分８厘、２本塁打、８打点、４盗塁。１日のＤｅＮＡ戦（神宮）では史上７３人目のサイクル安打を記録していた。