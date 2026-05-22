韓国では昨年販売された電気自動車（EV）3台のうち1台であるほど、中国製EVが急速に勢力を拡大している。米国や欧州連合（EU）、日本などは高関税や大規模補助金で中国製EVの攻勢に対抗している一方、韓国には8％の関税以外に目立った対抗手段がない。国産EVが「ホーム（内需市場）」で押されかねないという危機感が高まっている。21日、韓国自動車モビリティー産業協会（KAMA）によると、韓国国内で新規登録されたEVのうち、中国