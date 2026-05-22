自身のインスタグラムで公開アメリカ・メジャーリーグサッカーのLAギャラクシーに所属する日本代表DF吉田麻也が、キャリアの重みを感じさせる粋なアイテムを公開した。今年4月に行われたCONCACAFチャンピオンズカップ準々決勝のデポルティーボ・トルーカ戦で、キャリア通算700試合出場を達成。日本代表にサプライズ選出された5月21日にインスタグラムを更新し、契約しているミズノ社から贈られた記念スパイクを披露した。2007