米中首脳会談の直後、今週のロシアのプーチン大統領による訪中に続き、中国の習近平国家主席が来週、2019年以来7年ぶりに北朝鮮を訪問する可能性が高まっている。青瓦台（チョンワデ、韓国大統領府）は昨日（21日）、「朝中間の交流が韓半島（朝鮮半島）の平和と安定に寄与する方向で行われることを望む」と述べ、習主席の訪朝を既成事実化した。まさに北東アジア情勢が揺れ動く転換点を迎えている。習主席の訪朝が実現すれば、そ