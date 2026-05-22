米国がイランとの戦争でイスラエルを防衛するためTHAAD（高高度迎撃ミサイルシステム）迎撃ミサイルを半分以上消耗し、韓国・日本の安全保障上の不安感が高まっているという分析があった。ワシントンポスト（WP）は21日（現地時間）、複数の安全保障当局者の話として、戦争が勃発して以降、イスラエルを狙ったイランの弾道ミサイルを迎撃するため米軍がTHAADの迎撃ミサイルを200発以上使用したと報じた。これは米軍が保有するTHAAD