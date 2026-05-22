エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（CEO）が中国訪問中に立ち寄った北京のある飲食店が、連日大勢の客でにぎわっている。店側はフアンCEOの訪問を記念した特別メニューまで売り出し、注目を集めた。20日（現地時間）、香港紙サウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）によると、15日、北京中心部・南鑼鼓巷エリアにある麺料理店の前で、黒いレザージャケット姿で炒麺を食べるフアンCEOの姿が目撃された。フアンCEO