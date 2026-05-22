セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。今回は2026年5月22日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ベイマックス』プラチナムザッカぬいぐるみリュックを紹介します☆ セガプライズ ディズニー『ベイマックス』プラチナムザッカぬいぐるみリュック 登場時期：2026年5月22日より順次サイズ：全長約27×13×22cm投入店舗：全国のゲームセンターなど 「ベイマックス」のお