湘南乃風の公式インスタグラムが5月22日に更新され、メンバーのSHOCK EYEさんが『右膝半月板損傷』と診断されたことを発表。当面の間は”動きを一部制限したかたちでパフォーマンス”していくことを明らかにしました。【写真を見る】【 湘南乃風 】SHOCK EYE“当面は動きを一部制限してパフォーマンス”『右膝半月板損傷』と診断本人もコメント「ジャンプや激しい動きが難しく」「自由に動けないのは悔しいね」（全文）SHOCK EYE