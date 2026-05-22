モデルで女優の桐谷美玲（36）が22日まで更新されたDAZNのYouTubeチャンネルにゲスト出演。サッカーを始めたばかりの5歳の息子について日本代表・森保一監督に“直球質問”をぶつける場面があった。YouTubeチャンネルではDAZNで配信された「11Questions-森保監督にいまこそ聞きたい11の質問-」のショート動画に編集されたものが投稿された。桐谷は「5歳の息子が去年からサッカーを始めまして…でも5歳のサッカーなので、だん