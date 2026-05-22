高市政権が掲げる政策を推進するため、自民党の有志の議員が発足させた議員連盟「国力研究会」をめぐり、木原官房長官はきょう（22日）、“参加の有無が人事に与える影響はない”との見方を示しました。21日、国会内で初会合を開いた「国力研究会」には、自民党に所属する国会議員の8割を超える347人が入会し、木原官房長官が事務総長に就任しています。木原長官は22日午前の記者会見で、入会の有無が閣僚人事などに影響を与えるの