今月5日、秋田県内でもことし初めてクマによる人身被害が発生しました。県がツキノワグマ出没警報を発令してクマへの注意が呼びかけるなか、県民は再び日常生活での警戒を強いられています。ABSラジオのキャンペーン特集「クマを多角的に知る…ということ」。3回目のテーマは「クマ対策、これまでとこれから」。地方自治体のクマ対策最前線です。10年前、鹿角市十和田大湯で起こったクマの人身死亡事故。事故の後、鹿