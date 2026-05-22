長岡市で22日午後、ガスボンベを積んだ軽トラックが店舗の柱に衝突する事故がありました。この事故で軽トラックを運転していた男性が搬送されましたが、意識不明の状態ということです。 警察や消防によりますと22日午後、長岡市昭和1丁目のドラッグストアの建物の柱にガスボンベを積んだ軽トラックが衝突しました。午後2時半頃に、店舗の人から通報があったということです。衝突で煙が出ていたということで消防が出動しました