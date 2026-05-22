ZARA（ザラ）が、世界的アーティストであるBAD BUNNY（バッド・バニー）とのコラボレーション「Benito Antonio」を発表。150ピースのコレクションは、ZARA公式サイトおよび世界各地の一部の店舗で5月21日より発売されている。本コレクションは、BAD BUNNYの本名であるベニート・アントニオ・マルティネス・オカシオ（Benito Antonio Martínez Ocasio）に由来するもの。彼自身のパーソナルな世界観や、作品に通底するアイデン