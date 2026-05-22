今年の8月14日（金）と8月15日（土）に26回目の開催を迎える『RISING SUN ROCK FESTIVAL（ライジング・サン・ロックフェスティバル）』が、第3弾出演アーティストを発表した。今回発表となったのは19組のアクト。初日の8月14日(金)への出演は、クリープハイプ、深夜枠に出演するASIAN KUNG-FU GENERATION（アジアン・カンフー・ジェネレーション）、初出演のコレサワなど5組が出演する。オールナイトで開催される8月15日(土)への出