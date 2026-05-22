伊勢丹新宿店の洋菓子エリアで、19年ぶりの大刷新が進んでいる。2026年5月20日を幕開けに「La Grande Cité 洋菓子サンク プロジェクト」が始動し、世界の洋菓子と日本の繊細な菓子文化が交差する”甘いまち”として生まれ変わる。リフレッシュオープンは5月20日と6月17日の2段階で進み、新ショップの登場と既存ブランドの刷新が続く。5月20日に6ショップが新登場、新宿伊勢丹のためだけに誕生した2ブランドも「La Grande Cit&