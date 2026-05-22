見ず知らずの女が突然自分の車に乗りこんでくる。考えただけで恐ろしい状況です。しかし、山形県内では、このような事案が現実に起きているのです。 【写真を見る】過去の詐欺犯と同一人物？「お金を貸してほしい...」車に乗り、降りずにカネをせびった女を再逮捕事件の詳細とさらなる被害の可能性（山形） 県内では見知らぬ女が突然車に乗り込み、「車が故障した」「お金を貸してほしい」などと言い、車に乗るとなかなか降り