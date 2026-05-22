2026年5月21日、都内にてマツダの新型SUV「MAZDA CX-5」の発表会が行われた。マツダCX-5は、2012年に初代が登場して以来、ブランドの中核を担うモデルとして支持され続けている。今回フルモデルチェンジされた新型は3代目に当たる。発表会にはマツダのブランドアンバサダーに就任した綾瀬はるかさんも出席。イベントの冒頭では「マツダは私と同じ広島生まれということで、同じ広島県の企業とこうしてお仕事できることを、とてもう