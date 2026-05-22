俳優の土屋太鳳さんは5月22日、自身のInstagramを更新。イケメンな男性とのツーショットを公開し、反響が寄せられました。【写真】土屋太鳳の密着ツーショット「神葉さんカッコいいね」太鳳さんは「『奇蹟』という言葉は意外にいろいろな場所で見聞きするけれどそれを体験するとなるとなかなか難しいと思うのですでも私は池袋のサンシャイン劇場で、奇蹟を体験しました」などとつづり、3枚の写真を投稿。1、2枚目はイケメ