米沢市街から南に15kmほど、標高約850mの吾妻連峰中腹に位置する白布（しらぶ）温泉は、大樽川の渓谷清流と深い山々に囲まれた「仙境の湯治場」です。鎌倉末期の開湯以来、約700年もの歴史を誇り、江戸時代には米沢藩士の隠し湯的な保養地として重宝されていました。蔵王温泉、吾妻高湯温泉とともに「奥州三高湯」のひとつにも数えられる名湯で、泉質は豊かな自然湧出の硫黄泉（含硫黄・カルシウム-硫酸塩温泉）です。温泉街には、
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