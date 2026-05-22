日が長くなるにつれて屋外での飲食や散策が心地よい時期となりました。活気ある繁華街の灯りに誘われて、心ときめくひとときを過ごせる場所はどこなのか気になりますよね。All About ニュース編集部では、2026年5月7〜8日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、繁華街＆歓楽街に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「山形県の繁華街＆歓楽街」ランキングの結果をご紹介します。【4位までの全ラン