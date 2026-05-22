「1票の格差」が最大2.1倍を超えて実施されたことし2月の衆院選。大阪高裁は「合憲」と判断です。 今年2月に行われ投開票された衆議院選挙では、選挙区によって議員1人あたりの有権者数に差がある「1票の格差」が最大2.10倍となり、おととしに行われた衆議院選挙の2.06倍から拡大しています。弁護士らで作るグループは「投票価値の平等に反し、違憲だ」として選挙の無効を求める訴えを大阪高裁に起こしていました。 22日の