「クロード・ミュトス」など高性能AIがサイバー攻撃に悪用されることなどを念頭に、金融庁は、金融機関などに取り組みを要請しました。AIの活用によってサイバー攻撃の規模が劇的に拡大する中、高性能AIへの対応が必要不可欠となっています。こうした中、金融庁は22日、金融機関などに対し、1か月をメドに、まず短期的な対応に取り組むよう要請しました。片山財務相「フロンティアAIへの対応を経営課題として扱うこと、大量のパッ