経済産業省は22日、出光興産の子会社が運航管理する原油タンカー「出光丸」が25日にも日本に到着する見込みだと明らかにした。中東情勢の悪化後にホルムズ海峡を通過して日本に到着する初の原油タンカーとなる見通し。